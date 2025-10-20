الإثنين 20 أكتوبر 2025
تشغيل مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الأربعاء

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن هناك قرارا بتشغيل مطار الخرطوم  الدولي للرحلات الداخلية بدءا من الأربعاء.

تشغيل مطار الخرطوم الدولي بدءا من يوم الأربعاء

وقال  مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر عنه اليوم الإثنين: جاهزون لاستقبال الرحلات تدريجيا.

ويعكس ذلك حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، بعد النجاحات العسكرية الكبيرة التي حققها الجيش السوداني مؤخرا ضد مليشيا الدعم السريع.

وتراجعت هجمات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها، والتفوق الجوي لقوات الجيش السوداني ونجاحه في توجيه ضربات قوية للمليشيا على عدد من الجبهات أخرها معارك ولايات دارفور

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

