خارج الحدود

أوشكت ساعة الحسم، الجيش السوداني يواصل تقدمه نحو ولايات دارفور

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء  أن الجيش السوداني والقوات المساندة له يواصلون التقدم  نحو ولايات دارفور، في عملية توصف بأنها الأوسع منذ بداية الحرب”.

الجيش السوداني يتقدم باتجاه دارفور 

وأكدت التقارير أن العملية التي يقوم بها الجيش السوداني  تأتي ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى إعادة الإنتشار وتوسيع نطاق السيطرة في المحاور الغربية، بعد سلسلة انتصارات نوعية حققتها القوات في شمال كردفان وضربات موجعة في نيالا والفاشر، ما يمهد الطريق للتقدم المنظّم نحو دارفور.

الجيش السوداني يحقق تقدما على الأرض

وفي السياق ذاته قال مصدر عسكري، إن التحركات الأخيرة تعكس ثقة متزايدة في الميدان، وتدل على أن الجيش يمسك بزمام المبادرة بعد شهور من المعارك الدفاعية.

وأضاف المصدر العسكري، أن “المرحلة الحالية تحمل مؤشرات واضحة على قرب الحسم، خاصة بعد انهيار خطوط إمداد الدعم السريع في عدد من المحاور الحيوية”.

ووفقا لتقارير ميدانية، فقد أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عمليات تمهيدية على أكثر من محور لتطهير المناطق الواقعة بين شمال كردفان ودارفور، بينما تتولى وحدات متخصصة تأمين الطرق وقطع طرق الإمداد التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع.

تسجيل 270 إصابة جديدة و6 وفيات بالكوليرا في دارفور

مقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي للدعم السريع على غربي الفاشر

 

 

الجيش السوداني دارفور كردفان الدعم السريع

