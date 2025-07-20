للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، البرهان يصل إلى الخرطوم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وصل إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

البرهان يصل إلى الخرطوم

وبالأمس السبت، توجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري، والتقى برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين.

وتلقى البرهان خلال اللقاء إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بـ"حرب الكرامة الوطنية".

وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.

ويرى محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهّد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.

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