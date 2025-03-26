إعلام سوداني: الجيش يسيطر على مطار الخرطوم الدولي

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الجيش السودان أعلن اليوم الأربعاء، استعادة وتأمين مطار الخرطوم الدولي الذي احتلته قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام 2023.

أغلق الجيش السوداني طريق الخرطوم

وبحسب موقع «تاق برس»، أغلق الجيش السوداني طريق الخرطوم جبل أولياء منذ صباح اليوم، أمام قوات الدعم السريع التي بدأت في الانسحاب عبر هذا الطريق، كما سيطر على مقرات الدفاع الجوي والخدمة الوطنية بالخرطوم.

وأشار إلى أن الجيش السوداني بدأ التقدم نحو مطار الخرطوم، وسيطر على جميع الجسور الرابطة العاصمة ببعضها، في أكبر عملية عسكرية لتحرير الخرطوم وقطع خطوط الإمداد أمام قوات الدعم السريع.

سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية، التي تسعى لطرد ما تبقى من عناصر الدعم السريع من المناطق والأحياء التي استطاعت تحريرها، كما تواصل الاشتباك مع عناصر الميليشيا في عدد من المحاور أبرزها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، واستطاعت قتل العديد منهم وتدمير مركبات قتالية تخصهم.

إجلاء المئات من المدنيين

وفى أم درمان، حرصت القوات المسلحة السودانية، على إجلاء المئات من المدنيين، للحفاظ على سلامتهم من اشتداد المعارك، في أحياء أم درمان، في ظل استمرار الاستهداف الممنهج من قبل ميليشيا الدعم السريع، للمدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.