الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس/ أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تبقي من مشروعات في إطار المرحلة الأولى، والإسراع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن عدد القرى التي تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولى "1477 قرية"، فيما بلغ عدد القرى التي يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95 %  745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين  60% إلى 80%.

وأضاف المهندس/ أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الحالي شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا في العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس/ أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كباري الري، والمجمعات الحكومية في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها في الوقت القريب جدًا، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقًا للبرنامج الزمني الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الادارية شركة دار الهندسة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجمعات الزراعية

