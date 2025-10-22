رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير الصادرة مؤخرًا عن المؤسسات الدولية تعكس نظرة إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن وكالة "رويترز" توقعت زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الذي تنفذه الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وصلابة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة، والتصدير، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، تقود حاليًا معدلات النمو باعتبارها قطاعات إنتاجية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف مدبولي أن الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عرض الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية أبدت تفهمًا وتقديرًا لهذه الجهود، وتوافقت مع الحكومة على المضي قدمًا في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يعزز مسيرة النمو المستدام.



