مدبولي: الحكومة تقف على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقف على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن دورها يقتصر على توفير كل أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ويسر في مختلف المحافظات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تابع خلال اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها، وفي مقدمتها التنسيق الأمني مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز المقار بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، وتشكيل لجان ميدانية للمرور على المقار للتأكد من جاهزيتها، مع تكثيف أعمال النظافة والإنارة وتسهيل حركة الدخول والخروج.

وأضاف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تمضي في تنفيذ خططها التنموية بخطى ثابتة.
وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تنطلق أعمالها في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية، موجهًا بعدم السماح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتزام التجار بالإعلان الواضح عنها.

الجريدة الرسمية