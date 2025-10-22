مدبولي: الظروف الإقليمية أبطأت برنامج الطروحات.. وتوافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية تسببت في إبطاء وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج بما يحقق أهدافه الاقتصادية والاستثمارية.

توافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن هناك توافقًا إيجابيًّا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعاون القائم، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان عن موعد قدوم بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية.



ويأتي ذلك في سياق ما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرًا حول استمرار الحكومة في نهجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات، فضلًا عن تأكيده على التزام الدولة بالحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوجيهه بعدم السماح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المحروقات، مع إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

