الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: القمة المصرية الأوروبية تتويج للشراكة الاستراتيجية.. ولا زيادة غير مبررة في الأسعار بعد تحريك الوقود

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024. وأكد أن القمة تُعد الأولى من نوعها، بما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان لتوطيد التعاون المشترك، وتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية، وتحويلها إلى محرك حقيقي للتنمية في مختلف المجالات، لاسيما البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن توجيهات واضحة بعدم السماح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار، عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية في المحافظات للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
وأكد أن الأجهزة المعنية مكلفة بإحكام الرقابة على الأسواق ومراجعة التزام التجار والمحال بإعلان الأسعار بشكل واضح، للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
 

مدبولى القمة المصرية الأوروبية الاتحاد الاوروبي الشراكة الاستراتيجية تحريك اسعار الوقود الاسعار السلع الأساسية الرقابة على الأسواق بروكسل مجلس الوزراء مصر التنمية الاستثمار التجارة القطاعات التنموية

