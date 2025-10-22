الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: تحريك أسعار المحروقات مرة واحدة قرار أفضل لصالح الدولة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن خبراء الاقتصاد أكدوا في مناقشات مغلقة أن قرار تحريك أسعار المحروقات من الأفضل أن يتم مرة واحدة، موضحًا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الدولة ويساعد على بدء مرحلة التعافي السريع للاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت القرار بعد دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي، ومراجعة السيناريوهات المختلفة لضمان تحقيق التوازن بين اعتبارات الاستدامة المالية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

التمهيد لتحريك الأسعار بشفافية
وكان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر سابق أن الحكومة مهدت لتحريك أسعار المحروقات منذ عام كامل، وتحدثت بمنتهى الشفافية عن هذا الملف، موضحًا أن البعض تساءل عن سبب زيادة الأسعار رغم انخفاضها عالميًا.
وقال مدبولي حينها: "اتقال إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، فإزاي زودتوا الأسعار.. فأنا بقول إننا جايين من بعيد في موضوع الأسعار، ووقت كورونا الأسعار لم تزيد".
وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار برؤية شاملة تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء.

 

وكان رئيس الوزراء قد أوضح مؤخرًا أن الظروف الإقليمية الاستثنائية أبطأت تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا وجود توافق إيجابي مع صندوق النقد الدولي، على أن تعلن خلال أيام قليلة تفاصيل زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة للمراجعة الدورية.
كما شدد على التزام الحكومة بالحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستمرار العمل على تحقيق مزيد من الإيجابيات والإنجازات في مختلف القطاعات، مع متابعة الأسواق يوميًا لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بعد تحريك الوقود.

