مدبولي: مهدنا لزيادة أسعار المحروقات منذ عام.. ونتعامل مع الملف بشفافية كاملة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت واضحة منذ البداية في ملف أسعار المحروقات، موضحًا أنها مهدت لهذا القرار منذ عام كامل، وتحدثت بمنتهى الشفافية عن ضرورة تحريك الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن البعض تساءل عن سبب زيادة الأسعار رغم انخفاضها عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف برؤية شاملة تراعي الظروف الاقتصادية العامة، وقال: "اتقال إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، فإزاي زودتوا الأسعار.. فأنا بقول إننا جايين من بعيد في موضوع الأسعار، ووقت كورونا الأسعار لم تزِد".

 

الظروف الإقليمية والطروحات الحكومية

وكان رئيس الوزراء قد أشار في مؤتمر سابق إلى أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية تسببت في إبطاء وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن هناك توافقًا إيجابيًا مع صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر الإعلان خلال أيام عن موعد قدوم بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية.

 

الحياد في الانتخابات والتعاون الدولي

كما أكد مدبولي في تصريحات سابقة أن الحكومة تقف على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن دورها يقتصر على الدعم اللوجستي والتنظيمي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.
وأشار كذلك إلى أن القمة المصرية الأوروبية التي انطلقت في بروكسل تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري وتحويله إلى محرك حقيقي للتنمية.

 

الرقابة على الأسواق واستقرار الأسعار

وكان رئيس الوزراء قد وجه الأجهزة المعنية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود، مع المتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية في المنافذ المختلفة لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

