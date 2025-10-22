إجراءات دعم جديدة قريبًا، مدبولي يكشف مفاجآت للفئات الأكثر احتياجًا بعد زيادة البنزين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس حاليًا حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، موضحًا أن هذه الإجراءات يتم مناقشتها داخل مجموعة العدالة الاجتماعية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قريبًا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أوضاع الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة حركة الأسعار للسلع والخدمات، والتأكد من عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في فرض زيادات غير مبررة على المواطنين، مع التنسيق المستمر مع الغرف التجارية لضبط الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أنه تم توجيه المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب فصل الشتاء وتوقع بدء موسم الأمطار، لضمان الجاهزية الكاملة بالمعدات والإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو موجات طقس سيئ.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة السولار رغم الزيادة الأخيرة، موضحًا أن لتر السولار يكلف الدولة نحو 20 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بـ17.5 جنيه، لافتًا إلى أن حجم دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة الحالية يصل إلى 75 مليار جنيه.

