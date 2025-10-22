سقوط دجال كرموز لنصبه على المواطنين بوهم العلاج الروحاني

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

جاء ذلك بعد رصده نشر مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسته النشاط الإجرامي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

سقوط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين والعلاج الروحانى

وأكدت التحريات أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

تحرك قانوني ضد دجال كرموز

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

