ضبط شخص ونجله بالشرقية بعد تداول فيديو يظهر تعديهما على مواطن

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدي بالضرب على مواطن مما أدى لإصابته بكدمات وسحجات، وذلك إثر خلاف بسيط أثناء قيادة المجني عليه دراجة نارية "تروسيكل" بسرعة زائدة.

وكان مركز شرطة أولاد صقر تلقى بلاغًا بتاريخ 12 أكتوبر من المجني عليه، أفاد فيه بتضرره من (أحد الأشخاص ونجله – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب إثر معاتبة نجلهم للطرف الأول أثناء القيادة بسرعة زائدة.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأحدهما كان مصابًا بكدمة نتيجة الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وأقر الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه وإحداث الإصابات الموثقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وتحويلهما للنيابة المختصة لإتمام التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة كافة مخالفات الاعتداء على المواطنين والتدخل الفوري لضمان حقوقهم، مشددة على أن أي اعتداء أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للائحة العقوبات والقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.