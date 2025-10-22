الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شخص ونجله بالشرقية بعد تداول فيديو يظهر تعديهما على مواطن

تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدي بالضرب على مواطن مما أدى لإصابته بكدمات وسحجات، وذلك إثر خلاف بسيط أثناء قيادة المجني عليه دراجة نارية "تروسيكل" بسرعة زائدة.

وكان مركز شرطة أولاد صقر تلقى بلاغًا بتاريخ 12 أكتوبر من المجني عليه، أفاد فيه بتضرره من (أحد الأشخاص ونجله – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب إثر معاتبة نجلهم للطرف الأول أثناء القيادة بسرعة زائدة.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأحدهما كان مصابًا بكدمة نتيجة الواقعة.

سقوط دجال كرموز لنصبه على المواطنين بوهم العلاج الروحاني

ضبط سائق نقل متعاطٍ للمخدرات يقود سيارته برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وأقر الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه وإحداث الإصابات الموثقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وتحويلهما للنيابة المختصة لإتمام التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة كافة مخالفات الاعتداء على المواطنين والتدخل الفوري لضمان حقوقهم، مشددة على أن أي اعتداء أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للائحة العقوبات والقانون.

الجريدة الرسمية