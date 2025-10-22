الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط سائق نقل متعاطٍ للمخدرات يقود سيارته برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر

المتهم
المتهم

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قائد سيارة نقل يقود "فى حالة عدم اتزان" معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

وأفادت التحريات أنه لم يُسجل أى بلاغ سابق بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في المقطع، وهي سارية التراخيص وتابعة لإحدى الشركات.

 وبضبط قائدها تبين أنه سائق من متعاطى المواد المخدرة ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، واعترف بارتكاب الواقعة عقب تعاطيه المخدرات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

القاهرة ضبط سائق قيادة متهورة مواد مخدرة حادث مروري السلامة على الطرق المرور المصري وزارة الداخلية سيارات نقل المخاطر المرورية

الجريدة الرسمية