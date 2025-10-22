ضبط سائق نقل متعاطٍ للمخدرات يقود سيارته برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قائد سيارة نقل يقود "فى حالة عدم اتزان" معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

ضبط سائق نقل متعاطي للمواد المخدرة يقود سيارته برعونة

ضبط سائق نقل متعاطي للمواد المخدرة يقود سيارته برعونة

وأفادت التحريات أنه لم يُسجل أى بلاغ سابق بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في المقطع، وهي سارية التراخيص وتابعة لإحدى الشركات.

وبضبط قائدها تبين أنه سائق من متعاطى المواد المخدرة ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، واعترف بارتكاب الواقعة عقب تعاطيه المخدرات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.