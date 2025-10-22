الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط مالك مصنع مستحضرات طبية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وبالفحص، تبين أن المصنع يعمل على إنتاج مستحضرات طبية مجهولة المصدر، وتم ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، كمية كبيرة من العبوات والزجاجات للمنتج النهائي، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

الداخلية تحرر 98 ألف مخالفة مرورية و84 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

سقوط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمضبوطات 11 مليون جنيه

واعترف المتهم بإدارته المصنع وحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية