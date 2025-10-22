ضبط مالك مصنع مستحضرات طبية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وبالفحص، تبين أن المصنع يعمل على إنتاج مستحضرات طبية مجهولة المصدر، وتم ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 4 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، كمية كبيرة من العبوات والزجاجات للمنتج النهائي، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

واعترف المتهم بإدارته المصنع وحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

