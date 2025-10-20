الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عصابة التماثيل الأثرية المقلدة بحدائق أكتوبر

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية – تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى بلاغا من أحد المقاولين – مقيم بمحافظة قنا ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم – يفيد بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية، وأثناء المقابلة حضر عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي، واصطحبوه إلى داخل السيارة واعتدوا عليه بالضرب واستولوا على أمواله قبل أن يفروا هاربين.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الجناة وبحوزتهم 4 تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها في عمليات النصب بزعم أنها أثرية، وفرد خرطوش، والمبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين الأموال العامة القطع الاثرية النصب على المواطنين النيابة العامة تشكيل عصابى للنصب حدائق اكتوبر حبس تشكيل عصابي شراء العملات الاجنبية قسم شرطة حدائق اكتوبر نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

نص التحريات المبدئية بحريق فيلا سكنية بالتجمع الأول

تفريغ كاميرات المراقبة لمنزل التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا

حبس خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

صور أولية لحادث مصرع عاملين داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التقرير الطبي في مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقاهرة الجديدة

حجز عصابة الآثار الوهمية لبيعها لراغبي الثراء السريع

تجديد حبس عاطل متهم بخطف حقيبة مسن في مدينة بدر

تجديد حبس موظف بشركة محمول بتهمة الاستيلاء على 173 ألف جنيه من محافظ إلكترونية

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية