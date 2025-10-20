الإثنين 20 أكتوبر 2025
نص التحريات المبدئية بحريق فيلا سكنية بالتجمع الأول

حريق فيلا
حريق فيلا

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نص التحريات المبدئية لحريق شب صباح اليوم الاثنين داخل فيلا سكنية تقع بجوار مكتب بريد التجمع الأول، وذلك بعد أن التهم الحريق محتويات الطابق الثاني وبعض الأراضي بالفيلا ووفقًا للتقارير الأولية، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأكدت التحريات أن المعلومات المبدئية والمعاينة تشير أن سبب الحريق ماس كهربائي بالتكييف وظلّ مشتعلا قرابة الساعة مما أدى لالتهام الحريق محتويات الطابق الثاني بالفيلا بشكل كامل.  

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق الثاني فوق الأرضي وعليه، تم إرسال ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبمساعدة فرق الحماية المدنية، تم السيطرة على النيران بسرعة وفعالية.

كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول موقع الحريق لضمان منع امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى للفيلا، بالإضافة إلى تأمين المكان لحين الانتهاء من عمليات التحقيق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على تفاصيل الحادث.

ويواصل فريق المعمل الجنائي عمله لفحص المكان بشكل دقيق للكشف عن أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

