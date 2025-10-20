الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

نص أقوال خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جرامامن داخل فيلا أستاذ بكلية طب القصر العيني في منطقة التجمع الخامس.

في بداية التحقيقات أنكرت المتهمة التهم الموجهة إليها، ثم بتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة قائلة: “من حوالي ٨ شهور وأنا بنضف الاوضة حسيت بحاجة غريبة تحت المرتبة رفعتها لقيت كيس اسود جواه مصوغات ذهبية سبته وقتها زي ما هو”.

وأكملت الخادمة قائلة: "بعدها بحوالي أسبوع طلعت نضفت تاني ووقتها قلت هاخد قطعة واحدة بس من الدهب وما حدش هياخد باله، لأن عندي ديون والتزامات وفعلا ما حدش  خد باله، لحد ما بقيت اكرر الفعل ده كتير".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من أستاذ بكلية طب القصر العيني، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية نحو كيلو جرام، من داخل الفيلا الخاصة به بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لتحديد هوية المتهمين.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة التي استغلت ثقة الطبيب وزوجته، وقامت على مدار فترات متباعدة بسرقة المشغولات بأسلوب المغافلة، بعدما اكتشفت أن الطبيب يحتفظ بها داخل مرتبة السرير.

وأوضحت التحريات أن المتهمة سلمت المسروقات لأبنائها، أحدهما يعمل سائق ميكروباص والآخر عاطل، حيث قاما ببيع المشغولات لأحد الأشخاص بمنطقة السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وأبنائها والمشتري، كما تم استعادة المشغولات الذهبية المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية