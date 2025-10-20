تفريغ كاميرات المراقبة لمنزل التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا

أمرت نيابة جنوب القاهرة بتفربغ كامل لكاميرات المراقبة بمنزل التيك توكر الشهير "وليد أبح"، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على شاب وتصويره عاريًا في منطقة مصر القديمة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة التحريات الجنائية عن الواقعة.

وكان الشاب المتضرر قد تقدم إلى رئيس مباحث قسم مصر القديمة بشكوى ضد "وليد أبح"، حيث أشار إلى أنه تعرض للاعتداء من قبل الأخير الذي قام بتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا، ثم قام بنشر الفيديو على منصات السوشيال ميديا. وتم تحديد مكان الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المثبتة في المحل الذي وقع فيه الاعتداء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، توصل فريق البحث إلى أن الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على الفيديو وتوثيق الأدلة تمهيدًا لإجراء التحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "وليد أبح"، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

