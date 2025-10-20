أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بقفزها 10 مراتب دفعة واحدة في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026 (QS Arab Region University Rankings 2026)، لتحتل المرتبة 171-180 من بين 296 جامعة عربية مصنفة، كما جاءت في المركز 30 من بين 42 جامعة مصرية شملها التصنيف.

جامعة سوهاج تقفز 10 مراكز في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن فخره بهذا التقدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسًا لسياسات الجامعة في دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتحسين جودة المخرجات التعليمية والبحثية بما يتوافق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي.

النعماني: الجامعة حصدت المرتبة (171-180) عربيًا و(30) محليًا بتميزها في مؤشرات البحث العلمي والتعاون الدولي.

وأشار "النعماني" إلى أن الجامعة برزت هذا العام بشكل خاص في مؤشر العلاقات البحثية الدولية (International Research Network) بتحقيقها 72.1 درجة، وكذلك في مؤشر الاستشهاد البحثي (Citations per Paper) بتحقيقها 54.4 درجة، مما يؤكد جودة الأبحاث المنشورة وتأثيرها الأكاديمي.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي ان تصنيف QS العربي يعد أحد أبرز التصنيفات الإقليمية المعترف بها دوليًا، والذي تصدره مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويعتمد على مجموعة من المعايير الأكاديمية والبحثية تشمل السمعة الأكاديمية بين الأقران، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة حملة الدكتوراه، إلى جانب الإنتاج البحثي، والاستشهادات العلمية، والتعاون الدولي، ونسبة الطلاب والأساتذة الدوليين، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة، وشمل التصنيف هذا العام 296 جامعة من 17 دولة عربية، مما يجعل المنافسة شديدة للحصول على مراتب متقدمة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي في المنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.