جامعة سوهاج تقفز 10 مراكز في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بقفزها 10 مراتب دفعة واحدة في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026 (QS Arab Region University Rankings 2026)، لتحتل المرتبة 171-180 من بين 296 جامعة عربية مصنفة، كما جاءت في المركز 30 من بين 42 جامعة مصرية شملها التصنيف. 

جامعة سوهاج تقفز 10 مراكز في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026 

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن فخره بهذا التقدم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسًا لسياسات الجامعة في دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتحسين جودة المخرجات التعليمية والبحثية بما يتوافق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي. 

النعماني: الجامعة حصدت المرتبة (171-180) عربيًا و(30) محليًا بتميزها في مؤشرات البحث العلمي والتعاون الدولي.

وأشار "النعماني" إلى أن الجامعة برزت هذا العام بشكل خاص في مؤشر العلاقات البحثية الدولية (International Research Network) بتحقيقها 72.1 درجة، وكذلك في مؤشر الاستشهاد البحثي (Citations per Paper) بتحقيقها 54.4 درجة، مما يؤكد جودة الأبحاث المنشورة وتأثيرها الأكاديمي.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي ان تصنيف QS العربي يعد أحد أبرز التصنيفات الإقليمية المعترف بها دوليًا، والذي تصدره مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويعتمد على مجموعة من المعايير الأكاديمية والبحثية تشمل السمعة الأكاديمية بين الأقران، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة حملة الدكتوراه، إلى جانب الإنتاج البحثي، والاستشهادات العلمية، والتعاون الدولي، ونسبة الطلاب والأساتذة الدوليين، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة، وشمل التصنيف هذا العام 296 جامعة من 17 دولة عربية، مما يجعل المنافسة شديدة للحصول على مراتب متقدمة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الأكاديمي في المنطقة العربية. 

