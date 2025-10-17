افتتاح 6 مساجد في محافظة سوهاج بعد تجديدها

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة 6 مساجد بعد إحلال وتجديد وصيانة وتطوير هذه المساجد بمختلف مراكز المحافظة بحضور الشيخ محمد ثابت عضو المتابعة والشيخ حسن أبو المجد مفتش عام بمديرية الأوقاف.

افتتاح 6 مساجد بمحافظة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بمدينة سوهاج الجديدة، ومسجد آل حميد بنجع الشيخ حماد بقرية الصفيحة بمركز طهطا، ومسجد الشيخ علي العربي بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة، ومسجد السلام بدائرة إسماعيل شيرين بمركز دار السلام، كما افتتح مسجد العمارين بقرية الحرجة بالقرعان مركز البلينا بعد الصيانة والتطوير.

وقد أدّى الدكتور محمد أبوسعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، خطبة الجمعة بمسجد التوحيد بسوهاج الجديدة، ضمن فعاليات الافتتاح، مؤكدًا أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

