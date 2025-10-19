الإثنين 20 أكتوبر 2025
كلب مسعور يعقر 4 أطفال في قرية أولاد يحيى بسوهاج

كلب المسعور
كلب المسعور

شهدت قرية أولاد يحيى بمركز دار السلام بسوهاج هجوما من كلب مسعور طارد المواطنين بالشوارع وعقر 4 أطفال، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى للتلقى علاج لقاح الكلب وقام الأهالى بمطاردة الكلب وقتله فى قرية العصارة بمركز دار السلام.

كانت محافظة سوهاج تلقت بلاغا من أهالي قرية أولاد يحيى يفيد بتعرضهم لهجوم من كلب مسعور تسبب فى حالة من الزعر وإصابة 4 أطفال وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى.

وأفاد شهود عيان بأن الكلب تم مطاردة من قبل الأهالى لمدة 4 ساعات وتم قتله بقرية العصارة التابعة أولاد المحلية بأولاد يحيى  وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

الجريدة الرسمية