ضبط 231 طن أسمدة زراعية وخردة مجهولة المصدر داخل مصنعين بالقليوبية

حوادث

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 3 أشخاص بالقليوبية  بتهمة إدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية وصهر المخلفات الصلبة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"؛  بإدارة مصنعين"بدون ترخيص" بالقليوبية أحدهما لإنتاج المخصبات الزراعية وأخر لصهرالخردة والمخلفات الصلبة لإنتاج سبائك معدنية وذلك بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
  

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنعين وتمكن رجال الشرطة من ضبط مالكيهما والمسئولين عنهما، وبحوزتهما 231 طن مواد خام ومنتج نهائى "لأسمدة ومخصبات زراعية وخردة ومخلفات صلبة" مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

