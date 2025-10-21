الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل محاولة سرقة أحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من مدير مكتب البريد باكتشاف فتحة في الحائط المشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له، دون وجود مسروقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة قنا وله معلومات جنائية.

اعترافات لص مكتب بريد بالإسكندرية 

 

 وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، موضحًا أنه يتردد على الإسكندرية لزيارة شقيقته، وأنه خطط لسرقة المكتب باستخدام أسلوب "النقب"، حيث دخل إلى المسجد الملاصق للمكتب وانتظر حتى انصراف المصلين، ثم استخدم مطرقة وأزميل لإحداث فتحة بالحائط والدخول إلى المكتب.

محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

وأشار المتهم إلى أنه لم يتمكن من إتمام السرقة بعد أن انطلقت صافرة الإنذار بشكل تلقائي، ففر هاربًا تاركًا الأدوات المستخدمة، والتي تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

