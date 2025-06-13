رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليست لدينا الآن خطة لتصفية المرشد الإيراني

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه لم يعارض أي من وزراء المجلس المصغر تنفيذ الهجوم على إيران، وليست لدينا الآن خطة لتصفية خامنئي ومن حوله.



الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأضاف أن هناك قتالا داخل إيران ليس فقط من الجو والبحر وهجومنا غير محدد بيوم أو يومين والإسرائيليون يعرفون الثمن.

يأتي ذلك بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مسئولين قولهم: إن القصف الإسرائيلي المستمر على إيران أثار تساؤلات جدية عما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى تغيير النظام في طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأكدت شبكة سي إن إن، أن تقييما استخباراتيا أمريكيا، أفاد أن تغيير النظام في إيران كان هدفا للحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن إسرائيل قد تنظر إلى هجومها الأخير كفرصة لتحقيق هدفها الإستراتيجي القديم المتمثل في تغيير النظام الإيراني.

وظهر ذلك من خلال استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني بل ومحاولة استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

و كشفت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر اليوم 13 يونيو 2025.

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