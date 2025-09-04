الخميس 04 سبتمبر 2025
خارج الحدود

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يلتقي نظيره التركي

مصر وتركيا، فيتو

 أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل منذ قليل، بلقاء جمع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، مع نظيره التركي إبراهيم قالن، رئيس جهاز المخابرات التركي، في اجتماع ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

 

مباحثات رئيس المخابرات العامة المصرية ونظيره التركي

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، استنادًا إلى المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، بما يضمن حقن دماء المدنيين وتهيئة الأجواء لعودة الاستقرار.

كما بحث الطرفان مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا.

تفاهم مصري تركي على أهمية استمرار التنسيق

مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الأمني بين القاهرة وأنقرة من أجل دعم استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

