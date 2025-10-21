جيش الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلم جثماني محتجزين بجنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم جثماني محتجزين اثنين من جنوب قطاع غزة، في إطار التنسيق الإنساني الجاري بين الأطراف المعنية وفقا لاتفاق غزة.

وأكد جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عمليات إعادة الإعمار في غزة لن تبدأ في أي منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة حركة حماس، موضحًا أن الإدارة الأمريكية ترى أن “إعادة الإعمار يجب أن تتم في بيئة آمنة وخالية من نفوذ الميليشيات”.

الأولوية للمناطق الآمنة وفقا لخطة إعمار غزة



وأضاف كوشنر أن الأولوية ستكون للمناطق الآمنة التي جرى تحديدها ضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدًا أن فرق العمل الأمريكية والإسرائيلية والأممية تتابع تنفيذ الخطة “بدقة عالية لضمان عدم تسرب الموارد إلى الأذرع المسلحة”.

من الحرب إلى السلام



وأوضح المبعوث الأمريكي أن غزة تشهد تحولًا من عامين من الحرب إلى عصر جديد من السلام، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ستتم “بما يخدم المدنيين فقط وليس أي فصيل عسكري”.

وختم كوشنر تصريحه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تموّل أو تدعم أي نشاط في مناطق تُدار من قبل حماس، مشددًا على أن “من يختار طريق السلاح لن يكون جزءًا من مستقبل غزة”.

