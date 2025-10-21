الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نائب الرئيس الأمريكي يعلن افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء، عن  افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

 افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة

وقال نائب الرئيس الأمريكي في بيانه: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق انجازات مذهلة.

وفي وقت سابق من اليوم وصل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإنه من المرتقب أن يجري فانس خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، لبحث التطورات السياسية والأمنية في ظل اتفاق شرم الشيخ، والذى أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.

