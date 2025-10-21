الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

التايمز: وصول قوات بريطانية إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة

الجيش البريطاني،
الجيش البريطاني، فيتو

كشفت صحيفة “التايمز”، أن قوات بريطانية وصلت إلى إسرائيل للانضمام إلى القوة المتعددة الجنسيات المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مهام القوة الدولية بشأن غزة

ووفقًا للتقرير، تهدف هذه القوات إلى دعم جهود الاستقرار ومنع تجدد القتال بين إسرائيل وحماس، عبر متابعة الالتزام ببنود الاتفاق وضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتقول الصحيفة البريطانية، أن الخطوة- وصول قوات بريطانية- تأتي في إطار تنسيق دولي تشارك فيه الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية لضمان استدامة الهدنة، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي تتضمن ترتيبات أمنية وإنسانية متكاملة.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن  افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة
 

وقال نائب الرئيس الأمريكي في بيانه: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق انجازات مذهلة.

وفي وقت سابق من اليوم وصل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية،، فإنه من المرتقب أن يجري فانس خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، لبحث التطورات السياسية والأمنية في ظل اتفاق شرم الشيخ، والذى أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب.

نتنياهو يعزل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بسبب معارضته احتلال غزة وضرب قطر

ويتكوف: مركز التعاون العسكري المدني يعالج الكثير من المشكلات في غزة

 

 

