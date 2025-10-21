الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مجلس جامعة عين شمس يوصي بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب

جامعة عين شمس، فيتو

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب الشهري اليوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وحضور  أعضاء المجلس من  عمداء الكليات والوكلاء لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس من الخارج ممثلين في حضور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.



وناقش المجلس خلال جدول الأعمال سير العملية التعليمية وسبل دفعها إلى الأمام وتقديم كافة التسهيلات للطلاب وسرعة انتهاء كافة الموضوعات المعلقة.

كما أوصى  رئيس الجامعة بضرورة وضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب على كافة كليات الجامعة وضوابط لمجالس الاستئناف التأديبي.

كما كلف رئيس الجامعة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب بدعم الرحلات العلمية بالكليات التي تحتاج ذلك وتوفير كافة التيسيرات والدعم إلى جانب متابعة تفعيل الأنشطة في كافة كليات الجامعة.

