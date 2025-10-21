الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
السوائل المسموح للمسافرين حملها على متن الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

هناك بعض الأغراض التي لا يسمح بحملها داخل حقيبة السفر، ومن الأهمية بمكان أن تضع تلك الأغراض المحددة في حقيبتك المشحونة وليس في الحقيبة الشخصية أو في الأمتعة الخفيفة؛ وذلك لتجنب الإزعاج الناتج عن مصادرة بعض الأغراض المحظورة.

 

السوائل المسموح للراكب اصطحابها على متن الطائرة 

 

وللأسف لن تتمكن من استرداد أي أغراض تقوم خدمات تفتيش المطار باستبعادها.

يجب أن تكون جميع السوائل، أو منتجات الأيروسول، أو الهلام، أو المعجون في أوعية شخصية لا يزيد حجمها عن 100 مل، مثل: الماء، والمشروبات، والكريم، والعطور، والرشاش، والهلام، ومعجون الأسنان، وأحمر الشفاه، والمسكرة.

 

يجب حمل جميع الأوعية في حقيبة من البلاستيك الشفاف يمكن إعادة غلقها على ألا يزيد حجمها عن 1 لتر (يكون حجمها تقريبًا 20 × 20 سم أو 8 × 8 بوصات).

يسمح بحمل حقيبة واحدة لكل مسافر.

يجب غلق الحقيبة البلاستيكية وتقديمها منفصلةً عن جميع الأمتعة الخفيفة عند نقطة التفتيش.

يمكن وضع أوعية السوائل التي يزيد حجمها عن 100 مل في الحقيبة المشحونة.

 

يستثنى من ذلك الأدوية الشخصية، ومنتجات الأطفال، والمكملات الغذائية في صورة سوائل، أو معجون، أو أيروسول، أو هلام.

 

