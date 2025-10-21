الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الحفني: انضمام 28 طائرة جديدة لأسطول مصر للطيران خلال 24 شهرًا

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو

قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، إنه من المقرر أن تنضم 28 طائرة جديدة إلى أسطول مصر للطيران خلال 24 شهرًا.

وأوضح وزير الطيران خلال لقاء مع محرري قطاع الطيران المدني في مطار سفنكس، أن هناك 10 طائرات من الطراز الكبير و18 طائرة صغيرة الحجم، لافتا إلى أن الشركة تسعى لزيادة الشبكة حول العالم في أوروبا وأمريكا.

وأضاف وزير الطيران: كانت هناك خطة لزيادة أسطول الشركة إلى 127 طائرة خلال 2030، ولكن نظرا لوجود مشكلة في سلسلة التشغيل لمصنعي الطائرات فإن شركة مصر للطيران تستهدف الوصول لـ97 طائرة بكامل أسطولها.

وتابع الوزير: إن شركة مصر للطيران تسعى لتحسين وضعها وتطوير أسطولها الجوي رغم التحديات.

الجريدة الرسمية