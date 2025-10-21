ألسن عين شمس تعقد المؤتمر الدولي الأول لقسم اللغة الإيطالية

نظم قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الأول بعنوان "الدراسات الإيطالية وتحديات الألفية الثالثة"، وذلك على مدار يومين، ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسلوى رشاد عميدة كلية الألسن، وأشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف داليا جمال أبو العنين رئيس قسم اللغة الإيطالية ومقررة المؤتمر، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



أكدت سلوى رشاد، عميدة الكلية، حرص كلية الألسن الدائم على الانفتاح الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن قسم اللغة الإيطالية يُعد من الأقسام المتميزة التي تسهم في دعم التواصل الحضاري والثقافي بين مصر وإيطاليا، من خلال إعداد كوادر أكاديمية وبحثية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات اللغة والترجمة والدراسات الأدبية.

كما أشادت عميدة الكلية بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة والباحثون المشاركون، مؤكدة دعم الكلية المستمر لكل المبادرات العلمية التي تسهم في تطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.

وأوضحت داليا جمال أبو العنين، رئيس قسم اللغة الإيطالية ومقررة المؤتمر، أن هذا الحدث الأكاديمي يمثل خطوة مهمة نحو مواكبة التحولات المعاصرة في الدراسات الإيطالية، ويهدف إلى بناء جسور تواصل علمي بين الباحثين من مختلف الجامعات، وتبادل الخبرات والرؤى حول الاتجاهات الحديثة في مجالات الأدب واللغويات والترجمة.

كما أعربت عن فخرها بانعقاد المؤتمر الأول للقسم، مؤكدة أن تضافر الجهود بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب كان وراء نجاح هذا الحدث المتميز، الذي يجسد رؤية الكلية في دعم البحث العلمي والانفتاح على الثقافات المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التطورات الحديثة في ميادين البحث المرتبطة بالدراسات الإيطالية، بما في ذلك الأدب واللغويات والترجمة والمقارنة بين اللغات والثقافات وتعليم اللغة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تناول أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في هذه المجالات، من خلال طرح رؤى جديدة وأساليب مبتكرة لمواكبة التغيرات التي فرضتها الألفية الثالثة على دراسة اللغة الإيطالية وآدابها.

وقد شارك في هذا المؤتمر الدولي نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الدول: إيطاليا، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى مشاركين من دارسي اللغة الإيطالية في جامعات أخرى داخل مصر، مثل: ألسن المنيا، وألسن كفر الشيخ، وكلية الآداب جامعة القاهرة.

وقد وصل عدد الأبحاث المتقدمة للمؤتمر أربعين بحثا في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، وتزخر اللجنة العلمية للمؤتمر بأساتذة من قسم اللغة الايطالية- السن عين شمس ومن جامعة بيروجا وجامعة سيينا للأجانب وجامعة بولونيا بإيطاليا.



وقد كرم المؤتمر الدكتورة ميريام فوجيرا رئيسة جمعية اللغويات الايطالية التي تنظم أكبر مؤتمر دولي للغويات الإيطالية.

