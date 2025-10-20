الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

جامعة عين شمس تطلق النسخة الثانية من حملة "الريد ويك"

جامعة عين شمس، فيتو
دشن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ممثلًا في أسرة طلاب من أجل مصر المركزية ولجنة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومشاركة الهلال الأحمر المصري،  النسخة الثانية من حملة "الريد ويك" (Red Week) تحت شعار "جدد طاقتك".

وذلك بحضور كل من الدكتورة غادة فاروق "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، الدكتور محمد العقبي "مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعـلام والمشرف على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات"، أسامة سعد "منسق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية"، ومشاركه من طلاب أسرة من أجل مصر وطلاب لجنة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

تهدف الحملة إلى رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة، إلى جانب تعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي لدى طلاب جامعة عين شمس.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استمرار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس – قطاع التعليم والطلاب ممثلا في أسرة طلاب من أجل مصــر والإدارة العامة لرعاية الشـــباب ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في تنفيذ المبادرات التنموية والتطوعية التي تعزز مفهوم المسئولية المجتمعية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء تنظيم الحملة بتنسيق عام وإشراف إداري  إبراهيم سعيد حمزة "أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب"، وتستمر فعاليات الحملة على مدار ثلاثة أيام بالحرم الجامعي (واحد) ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025.

