وزير الطيران يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي

احتفل نادي ضباط المراقبة الجوية، باليوم العالمي للمراقب الجوي، من خلال تنظيم احتفالية كبرى، حضرها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن ايهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد كبير من مسئولي قطاع الطيران والشركات التابعة للوزارة ورؤساء عدد من الشركات المصرية الخاصة.

خلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الكابتن محمد عبدالمنعم، رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن احتفائه باليوم العالمي للمراقب الجوي والمراقبين الجويين المصريين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم، يعكس تقديرًا حقيقيًا لقيمة هذا العمل السامي.

قال محمد عبدالمنعم، خلال الاحتفالية، إنه خلف هذا العمل الذي نقوم به جموع المراقبين الجويين، نعبر عن فخرنا بكل مراقب جوي يؤدي رسالته بإخلاص واحترافية وسط هذه الظروف الصعبة.

أعرب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن ترحيبه الضيوف المتواجدين خلال حفل السنوي، موجهًا الشكر لوزير الطيران المدني وقيادات الوزارة ممن حضروا الاحتفالية، ورحب أيضا رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، بأساتذة المراقبة الجوية المحالين للتقاعد الذي تم تكريمهم خلال الحفل أيضا، تقديرًا لتفانيهم، وما قدموه لمهنة المراقبة الجوية على مدار سنوات من العطاء.

اختتم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، كلمته موجهًا إياها إلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قائلا:" نثمن مشاركة معالي وزير الطيران، بكم يكتمل الاحتفال وتزداد المناسبة قيمة".

شارك في الاحتفالية أيضًا، الكابتن أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو، والكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، الطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والكابتن رضا المدبولي رئيس الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران، وعدد من القيادات السابقة بالملاحة والمراقبة الجوية.

كما حضر من أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، كلا من ( ك. أحمد السعيد أمين الصندوق، ك. محمد حسن سعد. ك. أحمد نصر، ك. محمد مصطفى، ك. معتز لاشين، ك. يوسف عبد الرحمن، ك. محمد عبد السلام، ك. محمد رشوان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.