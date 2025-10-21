الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الفرنسي تطورات العمل بمشروع حرم الجامعة الفرنسية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

 استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر UFE والوكالة الفرنسية للتنمية، لمتابعة آخر المستجدّات والتطورات الخاصة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات المشتركة، ومنها التعليم العالي والبحث العلمي، التي شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.

وأشار إلى أن مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر يحظى بدعمٍ كبيرٍ وشامل من الدولة المصرية، حيث يُخطَّط له أن يتحوّل إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على الحرص على تنفيذ المشروع بأفضل صورة تعكس حجم العلاقات المتبادَلة بين الطرفين، انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم للجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية في البلدين، ويُعدّ نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي الدولي بين مصر وفرنسا.

واستعرض الاجتماع سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد، وما تمّ من خطوات فعلية على أرض الواقع، واستمع الوزير إلى تقرير تفصيلي حول معدّلات التنفيذ. كما بحث الجانبان آليات دعم المشروع.

حيث يهدف المشروع إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تتبنّى نموذج الجامعات الذكية من الجيل الجديد، وتوفّر بيئة تعليمية متميّزة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام فرنسا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة من خلال الجامعة الفرنسية التي تمثل جسرًا لتبادل المعرفة والخبرات ونقل التجربة التعليمية الفرنسية إلى القارة الأفريقية. ولفت إلى حرص الجانب الفرنسي على إنجاز مشروع الحرم الجديد وتقديم الدعم اللازم له، مشيرًا إلى أن الجامعة تركز على التخصصات الحديثة والبرامج البينية التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

في ختام الاجتماع، اتّفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين لدفع العمل بالمشروع الحيوي للجامعة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليميٍّ رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويجسد العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين.

شارك في الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور حسين فريد، منسق المشروع بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عاطف العوام، مستشار الوزير للشؤون المالية.

ومن الجانب الفرنسي: الدكتورة كليمنس فيدال، ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد ديفيد سادوليت، مستشار الشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية، والدكتور كريم سعيد، ملحق التعاون الأكاديمي والعلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة الفرنسية في مصر الجامعة الاهلية الفرنسية الجامعة الاهلية الوكالة الفرنسية للتنمية

مواد متعلقة

السوائل المسموح للمسافرين حملها على متن الطائرة

جامعة عين شمس تطلق النسخة الثانية من حملة "الريد ويك"

جامعة عين شمس تستقبل المدير الإقليمي لفرع الجامعة السويسرية في إسبانيا

مصر تستضيف فعاليات يوم الجغرافيين لدول البريكس 2025

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي: الطاقة والمياه والزراعة والصحة والصناعة في صدارة أولويات البحث العلمي

ميناء القاهرة الجوي يطلق برامج تدريبية لدعم التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية

وزير التعليم العالي: خطة لتوسيع الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرانكفونية

الأكثر قراءة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية