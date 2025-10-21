الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
استخدام الذكاء الاصطناعي على رأس مناقشات اجتماع الأعلى لشئون الدراسات العليا

 عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، وبحضور الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الفيوم.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة الفيوم  على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما قدم التهنئة للمجلس وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

 

كما هنأ المجلس الدكتورة غادة  إبراهيم لتعيينها نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبه، رحب الدكتور ياسر حتاتة بالحضور، معربًا عن سعادته وجميع منتسبي الجامعة باستضافة هذا الجمع الكريم من القيادات الأكاديمية والفنية، موجهًا شكره لنواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وللمجلس الأعلى للجامعات، على جهودهم المشتركة في تطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث بالجامعات المصرية.

 

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها:

• التقرير المقدم من اللجنة المختصة بدراسة موضوع النزاهة الأكاديمية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات المصرية.
• استعراض تقرير بشأن بناء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية (منصة إلكترونية) تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية، بالإضافة إلى متابعة مبادرة "تحالف وتنمية" بالجامعات.


• استعراض تقرير عن جائزة التميز الداخلي لجامعة الفيوم في نسختها الأولي 2025.


• استعراض تقرير حول تدشين الحقيبة الإلكترونية للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية.


• استعراض التحديثات التي أجريت على منصة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لتطويرها.


• استعراض آخر جهود الجامعات في رفع أبحاث الاستدامة على المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث المعنية بالبعد البيئي، والتحول للأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الجريدة الرسمية