أفضل طرق العناية بالشعر والحفاظ على لمعانه وصحته بعد البروتين

العناية بالشعر بعد البروتين، أصبح علاج البروتين واحدًا من أكثر الطرق شيوعًا للحصول على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعد، خاصة بين النساء اللواتي يعانين من الشعر الجاف أو المتقصف. ومع ذلك، فإن جمال هذا العلاج لا يكتمل إلا بالعناية الصحيحة بعده.



فالعناية بالشعر بعد البروتين ليست مجرد خطوة تجميلية، بل هي الأساس في الحفاظ على نتائج العلاج لأطول فترة ممكنة، وحماية الشعر من التلف أو فقدان اللمعان.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر بعد البروتين لا تقتصر على استخدام منتجات محددة فحسب، بل هي روتين متكامل يجمع بين العناية الخارجية والتغذية الداخلية، والابتعاد عن العادات الخاطئة التي قد تُفقد العلاج فعاليته.





خطوات العناية بالشعر بعد البروتين

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل طرق العناية بالشعر بعد البروتين، من اختيار الشامبو المناسب إلى الروتين اليومي والتغذية السليمة التي تضمن شعرًا صحيًا ولامعًا يدوم جماله.



أولًا: تجنبي غسل الشعر في الأيام الأولى

من أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها بعد تطبيق البروتين هي عدم غسل الشعر لمدة 3 أيام على الأقل. خلال هذه الفترة، يحتاج الشعر إلى وقت كافٍ لامتصاص البروتين والتثبيت داخل البصيلة.

غسل الشعر مبكرًا قد يؤدي إلى زوال جزء من المادة قبل أن تحقق تأثيرها الكامل، مما يجعل النتيجة أقل فاعلية.

كذلك يُنصح بعدم ربط الشعر أو استخدام المشابك في هذه الأيام، لأن أي ضغط أو ثني قد يترك علامات دائمة على الشعر المعالج بالبروتين.

ثانيًا: استخدام شامبو وبلسم خاليين من الكبريتات

الكبريتات (Sulfates) هي مواد منظفة قوية موجودة في أغلب أنواع الشامبو التجاري، لكنها تزيل أيضًا الزيوت الطبيعية من الشعر وتُضعف تأثير البروتين بسرعة.

لذلك، احرصي على استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات والملح (Sodium Chloride)، لأن هذه المكونات تسرّع من زوال البروتين.

يفضل اختيار منتجات مخصصة للشعر المعالج بالبروتين أو الكيراتين، لأنها لطيفة على الشعر وتحافظ على ترطيبه ولمعانه.

وإذا كان شعرك يميل إلى الجفاف، اختاري بلسم يحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان أو جوز الهند، لأنها تغذي الشعر وتمنحه ملمسًا ناعمًا.

ثالثًا: تجنبي الحرارة المفرطة

على الرغم من أن البروتين يمنح الشعر مظهرًا مفرودًا ولامعًا، إلا أن تعريضه المستمر للحرارة العالية من السيشوار أو المكواة قد يؤدي إلى تكسير البروتين داخل الشعرة وتلفها مع الوقت.

يفضل تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان، أو على الأقل استخدام واقي حراري (Heat Protectant) قبل التصفيف.

وفي حال الحاجة إلى التجفيف، يمكن ضبط المجفف على حرارة منخفضة أو متوسطة لتقليل الضرر.

رابعًا: الترطيب المنتظم أساس الحفاظ على اللمعان

الشعر بعد البروتين قد يبدو ناعمًا في البداية، لكنه يحتاج إلى ترطيب عميق بشكل منتظم للحفاظ على مرونته ولمعانه الطبيعي.

يمكنك استخدام ماسك ترطيب أسبوعي يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، زيت الأفوكادو، أو زيت الجوجوبا.

كما يُنصح باستخدام سيروم خفيف يومي على الأطراف الجافة لتقليل التقصف.

ومن الوصفات الطبيعية الفعالة، ماسك زيت الأرجان مع العسل، أو مزيج زيت جوز الهند مع القليل من جل الألوفيرا، حيث يساعدان على تجديد الترطيب ومنع الهيشان.

خامسًا: تجنبي المنتجات الكيماوية القاسية

بعد البروتين، يصبح الشعر أكثر حساسية من المعتاد، لذلك يجب تجنب الصبغات القوية أو منتجات الفرد الكيميائية لفترة لا تقل عن شهرين.

فالمواد الكيماوية الموجودة في الصبغات قد تتفاعل مع البروتين وتُضعف تأثيره أو تسبب تلفًا في الطبقة الخارجية للشعر.

إذا رغبتِ في تغيير لون شعرك، اختاري الصبغات الطبيعية أو الحناء العضوية، فهي أكثر أمانًا ولا تُفسد البروتين.

العناية بالشعر بعد البروتين

سادسًا: حماية الشعر أثناء النوم

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين النساء هو النوم بشعر مفتوح ومتشابك، مما يؤدي إلى تكسر الأطراف وبهتان اللمعان.

لذا يُنصح بربط الشعر برفق على شكل ضفيرة أو كعكة ناعمة قبل النوم، واستخدام وسادة من الحرير أو الساتان بدلًا من القطن، لأن الأقمشة القطنية تمتص الزيوت الطبيعية وتزيد من احتكاك الشعر، بينما الساتان يحافظ على النعومة واللمعان.

سابعًا: التغذية السليمة ودعم الشعر من الداخل

العناية بالشعر لا تقتصر على الخارج فقط، فصحة الشعر تبدأ من الداخل.

احرصي على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل:

فيتامين B7 (البيوتين): يوجد في البيض والمكسرات والأفوكادو.

فيتامين E: يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويمنح الشعر بريقًا صحيًا.

الزنك والحديد: يحافظان على قوة الشعر ويمنعان التساقط.

كما أن شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد على ترطيب فروة الرأس ومنع الجفاف.

ثامنًا: تجنبي الكلور والمياه المالحة

السباحة في المسابح أو البحر بعد البروتين يمكن أن تُفقد الشعر لمعانه سريعًا، لأن الكلور والأملاح تتسبب في تآكل طبقة البروتين المغلفة للشعرة.

لذلك، إذا كنتِ مضطرة للسباحة، استخدمي قبعة سباحة محكمة، أو طبقي زيتًا واقيًا على الشعر قبل الدخول إلى الماء لحمايته من امتصاص الكلور.

تاسعًا: قص الأطراف بانتظام

حتى مع أفضل عناية، قد تظهر أطراف متقصفة بمرور الوقت.

قص الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على تجديد مظهره ومنع التقصف من الانتشار. كما أنه يمنح الشعر شكلًا صحيًا ولامعًا دائمًا.

عاشرًا: التمشيط بلطف واختيار الأدوات المناسبة

يُفضل استخدام مشط بأسنان واسعة لتسريح الشعر بعد البروتين، وخصوصًا عندما يكون مبللًا.

ابتعدي عن الفُرش الخشنة أو البلاستيكية الحادة التي قد تُسبب تكسر الشعرة.

كما يُنصح بتسريح الشعر من الأطراف إلى الأعلى تدريجيًا لتجنب الشد الزائد أو التساقط.

باتباع هذه الخطوات، يمكنكِ الحفاظ على شعرك ناعمًا، لامعًا، وصحيًا لفترة طويلة بعد البروتين، والاستمتاع بإطلالة حيوية دون الحاجة إلى تكرار العلاج بشكل متقارب.

