مصرع نجل أسطورة الكرة الإنجليزية في حادث مروع، ومان سيتي ينعاه

مصرع نجل أسطورة الكرة الإنجليزي، نعى نادي مانشستر سيتي نجل لاعبه السابق ستيوارت بيرس، الذي لقي مصرعه نتيجة حادث مروع، حيث انحرف جرار زراعي كان يقوده هارلي بيرس، ما أدى لمصرعه.

وقال نادي مانشستر سيتي، في بيان له نشره عبر حسابه بمنصة "أكس": " يتوجه الجميع في مانشستر سيتي بالحب والأفكار إلى ستيوارت وعائلته في هذا الوقت الصعب للغاية"



وكان لاعب منتخب إنجلترا السابق، ستيوارت بيرس، تلقى خبرا صادما، بمصرع وفقد ابنه هارلي بيرس، في حادث سير مروع، حيث فقد هيرلي السيطرة على جرار أثناء قيادته في المزرعة على طريق ريفي، بالقرب من منزل عائلته في ويلتشير.

ويعيش ستيوارت بيرس، حاليًا، حالة من الحزن بعد فقد ابنه هارلي بيرس، 21 عامًا، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجرار الزراعي، الذي كان يقوده هارلي، تعرض لانفجار أحد إطاراته، الأمر الذي أدى لانحرافه عن الطريق، بعد أن أنفجرت أحد إطارات الجرار بشكل مفاجئ، ما تسبب في فقدانه السيطرة عليه وانحرافه عن الطريق وتسبب في مصرعه.

وذكرت شرطة "جلوسترشاير" البريطانية أن هارلي بيرس، 21 عامًا، لقي مصرعه في مكان الحادث في ويتكومب، وتم إبلاغ والديه.

ويعتبر هارلي هو أصغر أبناء الاسطورة الانجليزي ستيوارت بيرس، وأنجبه من زوجته السابقة ليز، كما أن لستيورات وليز أبنة أكبر سنًا تسمى "تشيلسي"، من زواج دام 20 عامًا وانتهى في عام 2013.

وويعتبر لاعب مانشستر السابق، أسطورة في الكرة الإنجليزية، حصل عام 1999، على وسام الإمبراطورية البريطانية من الملكة الراحلة إليزابيث، وذلك تكريمًا لمسيرته في اللعب ولعمله الخيري، وفي السنوات الأخيرة عمل كناقد في talkSPORT.

اعتزل ستيوارت بيرس اللعب في عام 2002، عندما كان لاعبا لفريق مانشستر سيتي، بعدما خاض عدة تجارب في الكرة الإنجليزية مع نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام.

ويُعد ستيوارت بيرس أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث مثل منتخب بلاده في أكثر من 70 مباراة دولية، وعُرف بشجاعته وصلابته داخل الملعب، وحصل على لقب "الاسطورة" بين الجماهير.

وأكدت صحيفة الـ "ديلي ميل" أن جماهير الكرة البريطانية والأوساط الرياضية الانجليزية يعيشون في حالة حزن العميق، حيث أنهمرت رسائل التعزية من لاعبين ومدربين ومسؤولين، عبروا عن تضامنهم مع بيرس وعائلته في هذه المحنة الصعبة، مؤكدين أن الرياضة فقدت أحد رموزها العائلية في حادث مأساوي.

