تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية بولاق أبو العلا»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية بولاق أبو العلا»، إلى جلسة 5 يناير المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها، كان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تُعرف باسم "جبهة النصرة"، ووجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب.

