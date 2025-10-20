زراعة 4 آلاف شجرة، محافظة الجيزة تنتهي من تطوير محيط المتحف الكبير

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن خطة المحافظة لإبراز المظهر الحضاري للعاصمة السياحية وجعلها واجهة تليق بمكانة مصر أمام زوارها من مختلف دول العالم.

تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمتحف، وتحسين شبكات الإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري، بما يتماشى مع المكانة العالمية للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

زراعة 4 آلاف شجرة لتعزيز المظهر الجمالي

وأوضح المحافظ أنه تم زراعة نحو 4 آلاف شجرة ونخلة في نطاق المنطقة المحيطة بالمتحف، بهدف زيادة المسطحات الخضراء وخلق بيئة جمالية مريحة للزوار، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة والتشجير تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الهواء ودعم الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للنظافة والتجميل وجهاز تعمير القاهرة الكبرى لضمان استدامة أعمال التطوير والصيانة الدورية للمنطقة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومتطورة للزائرين والمواطنين على حد سواء.

المحافظة تواصل جهودها لرفع كفاءة المناطق السياحية

وشدد محافظ الجيزة على أن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير محيط المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، وعلى رأسها منطقتا الأهرامات وسقارة، بهدف دعم قطاع السياحة وتعزيز الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة كإحدى أهم المقاصد السياحية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.