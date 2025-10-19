استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار تتضمن مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وفحص أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الأحياء والمراكز والمدن للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.



ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف والتأكد من جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع أي تجمعات مائية.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع تمركز المعدات بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات الأمطار استعدادًا لأي طوارئ.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على حالة مخرات السيول وسلامة الجسور على المصارف والترع.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب العوازل بها، ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.