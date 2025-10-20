تحرير 9 محاضر لمخالفات مستودعات البوتاجاز خلال حملة مفاجئة بالعياط

شنت إدارة تموين العياط حملة تموينية مكبرة على الأنشطة التجارية والمستودعات؛ تنفيذًا لتعليمات السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة بشأن تشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وجاءت الحملة بناءً على خط السير المعتمد من مدير الإدارة، وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، حيث تشكلت اللجنة من هند سعيد مدير إدارة تموين العياط ورئيس الحملة، وعلاء شوقي رئيس الرقابة، وعبده صابر مدير التجارة الداخلية بالمديرية، وأحمد نبيل مفتش الإدارة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر جنح للمستودعات المخالفة، تضمنت 6 محاضر غلق بدون إذن من الجهات المختصة، ومحضر واحد لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضر لعدم وجود سجل التفتيش وسجل 21 بترول، محضر تجميع 25 أسطوانة منزلية بدون وجه حق



كما تم متابعة مطحن أبو هشيمة للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجارٍ استكمال أعمال المتابعة اليومية لضمان توافر السلع بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

وأكدت إدارة تموين العياط استمرار حملاتها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات المديرية، في إطار خطة وزارة التموين لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري وحماية المستهلك.



