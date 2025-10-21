استشارى: الكوارع أكلة مذاقها لذيذ ولكن دون فائدة

الكوارع من الأكلات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة خاصة فى مصر وبعض الدول العربية والآسيوية، ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار، وتقدَّم بطرق مختلفة.

والكوارع تقدم فى مصر عادة مع الفتاة مسلوقة أو طاجن فى الفرن مع الصلصة أو مع ورق العنب، وهى تعرف بأكلات المدبح، ورغم أنها تباع بأسعار عالية فى وقتنا الحالى، إلا أن ربات البيوت تقبل على شرائها.

وعُرف عن الكوارع احتواؤها على الكولاجين وفوائدها للعظام والعضلات والمفاصل وصحة الجلد، وينصح بعض الخبراء بتناولها للوقاية من أمراض الشيخوخة والحفاظ على صحة العظام والعضلات.

الكوارع، فيتو

الكوارع لا تصنع الكولاجين

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية: إن الكوارع من الأكلات الشعبية التى لها مذاق مميز ولذيذ وعشاق كثيرون فلا مانع من تناولها لأن مذاقها لذيذ، ولكن من يقول إن تناولها مهم للصحة والكولاجين والعضلات والمفاصل فهذا غير حقيقي؛ لأن الكولاجين مادة تصنعها الجسم وليست الكوارع هى التى تمد الجسم بالكولاجين.

الكوارع مادة جيلاتينية تعتبر بروتين ناقص

وأضاف نزيه، أن الكوارع ماهى إلا جيلاتين والجيلاتين بروتين ناقص، وبالتالي فإن تناوله ليس له فائدة للعظام ولا العضلات ولا الجلد ولا الكولاجين، مثلما يعتقد الكثير من عشاقها، ولكن إذا أردنا تحويلها إلى بروتين متكامل ورفع قيمتها الغذائية نضيف مع فتة الكوارع خبز الذرة “البتاو”، وليس خبز القمح لأن خبز الذرة يكمل البروتين الناقص بالكوارع، وبالتالى تصبح وجبة متكاملة غنية بالبروتين؛ ما يعود بالنفع على الصحة وليس مجرد سعرات حرارية بلا فائدة.

