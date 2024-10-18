طريقة عمل الكوارع، أكلة مميزة يوم الجمعة

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من أكلات المدبح الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وهى مشهورة على مستوى العالم، ولكن فى مصر لها مكانة مميزة لأنها تعتبر من الأكلات الشعبية الفاخرة.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وعادة تقدم بجانب الفتة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:-

1 كيلو كوارع أرجل الغنم أو البقر

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

2 جزرة مقطعة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صغيرة كمون

2 ورقة لورا

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ماء (للسلق)

طريقة عمل الكوارع:-

اغسلى الكوارع جيدًا تحت الماء البارد، ثم قومى بنقعها في الماء والخل لمدة نصف ساعة.

في قدر كبير، ضعى الكوارع مع ماء كافٍ لتغطيتها.

أضيفى البصل والثوم وورق اللورا.

اتركيها على نار متوسطة حتى تغلي، ثم قللى الحرارة واتركيها لساعتين أو حتى تصبح طرية.

في مقلاة، سخنى الزيت وأضيفي البصل المفروم.

اقلي حتى يصبح ذهبيًا، ثم أضيفي الثوم والجزر وقلّبى لمدة 5 دقائق.

أضيفى الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم، واخلطى جيدًا، ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون.

بعد أن تنضج الكوارع، قومى بتصفيتها وأضيفيها إلى خليط الصلصة.

اتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

قدمى الكوارع ساخنة مع الأرز أو الفتة أو الخبز.

طريقة عمل الكوارع

فوائد الكوارع

والكوارع من الأكلات التى لها قيمة غذائية عالية وينصح الخبراء بتناولها، ومن فوائد الكوارع الآتي:

تمد جهاز المناعة ببروتين الكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.

مطهر طبيعي، لأنها تساعد الأمعاء في التخلص من السموم المتراكمة، لأنها غنية بالألياف، وتساعد على تخلِّص الكبد من السموم.

تحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وأيضا تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته لأنها غنية لمادَّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6، B12).

تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي، وغناها بالسعرات الحرارية والإحساس بالطاقة يرفع القدرة الجنسية ويحسن الانتصاب.

المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد على شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، بفضل تركيبها والفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.

تنشط الدورة الدموية وتعزز بناء الخلايا وتجديدها، لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة.