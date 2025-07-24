طريقة عمل الكوارع فى خطوات سريعة وبمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم بجانب الفتة.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها حتى تكون بمذاق مميز يسعد به أفراد الأسرة، حيث يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:-

2 كوارع مقطعة ومنظفة جيدا

2 بصلة كبيرة مقشرة ومقطعة أنصاف

5 فصوص ثوم

2 ورق لورا

3 حبات حبهان

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

ملح حسب الرغبة

1 ثمرة طماطم مقطعة أنصاف

عصير ليمونة اختياري لنزع الزفارة

خل وملح وماء مغلي للتنظيف

طريقة عمل الكوارع:-

تغسل الكوارع جيدا بالماء الجاري.

تفرك بالخل والملح ثم تنقع قليلا بالماء المغلي مع شرائح ليمون لإزالة أي زفارة.

تشطف مرة أخرى وتصفى جيدا.

في قدر كبير، ضعي الكوارع بعد تنظيفها، وأضيفي ماء مغلي يكفي لتغطيتها.

أضيفي البصل، الطماطم، الثوم، ورق اللورا، الحبهان، الفلفل الأسود، وقليل من الملح.

اتركيها تغلي على نار عالية، ثم خففي النار وغطي القدر.

اتركي الكوارع تطهى لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تصبح طرية جدا يمكن استخدام حلة الضغط لتسريع التسوية.

بعد النضج، تصفى الشوربة وتقدم حسب الرغبة.

قدمي الكوارع في طبق عميق مع الشوربة الساخنة.

يمكن إضافة أرز أبيض أو عيش بلدي بجانبها.

ولعمل طاجن كوارع في الفرن، بعد سلق الكوارع، ضعيها في طاجن مع القليل من الثوم والصلصة والبهارات.

أدخليها الفرن حتى تتحمر وتكتسب لون ذهبي.

وتقدم أحيانا بجانب محشي ورق عنب أو كوسة كوجبة مصرية متكاملة.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمن البلدي فوق الشوربة قبل التقديم.

لإزالة أي طبقة دهن زائدة، يفضل تبريد الشوربة بعد الطهي ثم إزالة الدهون المتجمدة على السطح.

يمكنك تقديم الكوارع مع الفتة المصرية لإضافة نكهة شهية ومميزة.

طريقة عمل الكوارع

فوائد الكوارع للصحة

والكوارع لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الكوارع:-

الكوارع تحتوي على نسب عالية من الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكل البنية الأساسية للمفاصل والغضاريف، وتناول الكوارع بانتظام قد يساعد على تقوية المفاصل، وتقليل ألم الروماتيزم أو الخشونة لدى كبار السن.

الكولاجين الموجود في الكوارع يساهم في تعزيز مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد على تقوية الشعر والأظافر، ولذلك، تعد الكوارع غذاء جمالي طبيعي.

الجيلاتين الموجود في الكوارع يعمل على تحسين بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل القولون العصبي، ويسهل الهضم، كما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات، فإن الكوارع تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الجيلاتين والأحماض الأمينية في الكوارع تلعب دور كبير في التئام الأنسجة وتجديد الخلايا، ما يجعلها خيار جيد لمن يعانون من الجروح أو بعد العمليات الجراحية.

تناول شوربة الكوارع الساخنة يوفر طاقة عالية للجسم بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والبروتين، وهي مفيدة لمرضى سوء التغذية أو من يعانون من ضعف عام.

الكوارع تحتوي على الجلايسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد في تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر والقلق، ودعم الوظائف الدماغية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.