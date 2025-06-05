معهد التغذية يكشف الفوائد الصحية لتناول الكوارع واللسان والطحال

كشف المعهد القومي للتغذية عن الفوائد الصحية في الكوارع واللسان والطحال أشهر الأكلات الشعبية في عيد الأضحى الغنية بالعناصر الغذائية.

الفوائد الصحية في الكوارع واللسان والطحال

أوضح المعهد القومي للتغذية أن:

الكوارع: غذاء غني بالبروتين وقليل السعرات

القيمة لكل 100 جم مطهي:

السعرات الحرارية: 135

البروتين: 20 جم

الدهون: 5 جم

أكد معهد التغذية ان الكوارع تعد خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن وجبة بروتينية متوسطة السعرات، وتشتهر بدعم صحة المفاصل والجلد بسبب احتوائها على الكولاجين.



لسان مسلوق: طاقة عالية ومصدر جيد للحديد

القيمة لكل 100 جم مطهي:

السعرات الحرارية: 275

البروتين: 21 جم

الدهون: 20 جم

الحديد: 2 ملجم

لسان مسلوق

أكد معهد التغذية أن اللسان مصدر غني بالبروتين والدهون، ويمنح طاقة كبيرة للجسم، لكنه يحتاج إلى اعتدال في تناوله خصوصًا لمن يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الدهون.



الطحال: قنبلة حديد وبروتين

القيمة لكل 100 جم مطهي:

السعرات الحرارية: 156

البروتين: 26.4 جم

الدهون: 4.7 جم

الحديد: 38.6 ملجم

أشار معهد التغذية أن الطحال يعد من أغنى الأطعمة بالحديد، ما يجعله مناسبًا جدًا لمكافحة فقر الدم، كما يتميز بنسبة بروتين مرتفعة وسعرات حرارية معتدلة.

وأكد أن من بين هذه الأطعمة الثلاث، يمكن لكل شخص اختيار ما يناسبه حسب احتياجه الغذائي، سواء لبناء العضلات، دعم الطاقة، أو تعزيز مخزون الحديد،و هذه الوجبات التقليدية تثبت أن الغذاء الشعبي له فوائد عظيمة، يمكن تناولها بوعي واعتدال.

كانت حذرت وزارة الصحة من الإفراط في استهلاك اللحوم من العادات الشائعة التي قد تؤدي إلى عدد من الأضرار الصحية، خاصة إذا لم يتم تناولها بطريقة معتدلة ومتوازنة.

وتتضمن أبرز الأضرار التي تحدث بسبب الإفراط في استهلاك اللحوم:

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

عسر الهضم نتيجة تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون.

الإمساك بسبب قلة الألياف في النظام الغذائي ونقص الخضروات والفواكه

انتفاخ وغازات ناتجة عن صعوبة هضم اللحوم، خاصة اللحوم الدسمة والمقلية.

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

زيادة خطر تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، خاصة عند تناول اللحوم الغنية بالدهون المشبعة.

3. زيادة الوزن

اللحوم، خاصة المقلية أو المطهية بالدهون، تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبدون نشاط بدني.

4. أضرار على الكلى

الإفراط في البروتين يزيد العبء على الكلى، وقد يفاقم مشاكل الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى.

5. زيادة نسبة حمض اليوريك

تناول اللحوم بكثرة خاصة الكبد والكلاوي يرفع من حمض اليوريك في الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات النقرس

6. زيادة مخاطر الإصابة ببعض السرطانات

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنّعة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الإفراط في اللحوم يسبب زيادة الوزن



وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإفراط في تناول البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن، لأنه يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​​

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