بعد زيادة أسعار الوقود، محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات

وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ قرار زيادة تعريفة الركوب بكل دقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي.

وكان محافظ سوهاج قد أقر بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

محافظ سوهاج يصدر قرارا برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات لتلقي شكاوى المواطنين

وأكد المحافظ في قراره على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة بالزيادة عن المقررة، وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المواقف والطرق العامة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك مخالفات خطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

محافظ سوهاج يكلف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز

وشمل القرار أيضًا تكليف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز المقررة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بضرورة المرور الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ القرار وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بأي ملاحظات أو شكاوى.

