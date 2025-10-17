الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد زيادة أسعار الوقود، محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ قرار زيادة تعريفة الركوب بكل دقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي.

وكان محافظ سوهاج قد أقر بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

محافظ سوهاج يصدر قرارا برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات لتلقي شكاوى المواطنين

وأكد المحافظ في قراره على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة بالزيادة عن المقررة، وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المواقف والطرق العامة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك مخالفات خطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

محافظ سوهاج يكلف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز

وشمل القرار أيضًا تكليف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز المقررة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بضرورة المرور الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ القرار وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بأي ملاحظات أو شكاوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رفع درجة الإستعداد سيارات النقل الجماعي رؤساء الوحدات المحلية منظومة النقل الداخلي مواقف سيارات سير العمل بالمواقف درجة الاستعداد جميع الجهات المعنية

مواد متعلقة

التعريفة الجديدة للمواصلات في سوهاج

سـوهاج تحتفي باليوم العالمي لغسل الأيدي عبر 165 ندوة توعوية بمدارسها

187 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

اعتماد النتيجة النهائية للكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب بسوهاج

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث آليات توفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة وجودة عالية

خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل

جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث بمعركة التحدي ضد الأمية بـ11821 دارسا

157 شخصا يقدمون أوراق ترشحهم لانتخابات النواب بسوهاج

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية