الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في برنامج تقنيات إعادة التدوير بألمانيا

برنامج تقنيات إعادة
برنامج تقنيات إعادة التدوير وإدارة المخلفات

 شارك ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى برنامج تقنيات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، الذى عقد بولاية بفاريا الألمانية، بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وبمشاركة ممثلي عدد من الشركات العاملة فى مجال المخلفات بمصر ( العربية للأسمنت - تيتان للأسمنت - زيرو كربون - بريق - بلاستيك بنك -ارتقاء - انفيرون آدابت)، وذلك بهدف التعرف على الشركات الألمانية التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات وتوليد الطاقة والتكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة Rdf  و الاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال.

وقد تضمنت الزيارة عرض النظام القائم بقطاعات إدارة المخلفات المختلفة في ألمانيا، والآلات المستخدمة فى إدارة المخلفات وإعادة التدوير، ومفاهيم تقليل المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وقد تم تنفيذ عدد من الزيارات للشركات الالمانية التى قامت بعرض المنتجات والخدمات التى تقدمها، والمعدات المتخصصة بأحدث التكنولوجيات والتقنيات العالية فى مجال إعادة التدوير والمعالجة، وتكنولوجيا الطاقة والمصانع والهندسة البيولوجية وإدارة إعادة التدوير  تحت إشراف الخبراء من مجالات العلوم والبحث والتطوير والتعليم المهنى بألمانيا.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن دولة ألمانيا تعتمد على برنامج فعال لإدارة المخلفات يعتمد على التسلسل الهرمي للمخلفات، والذي يضع منع المخلفات في قمة أولوياته، ثم يأتي بعد ذلك إعادة الاستخدام، ثم إعادة التدوير، وأخيرا استعادة الطاقة والتخلص النهائي،  ويتم تحقيق ذلك من خلال نظام صارم لفرز المخلفات في المنازل، مما يجعل هذا النظام من أكثر الانظمة نجاحا في إعادة التدوير عالميا.

وأشار عبد الله أن البرنامج صمم من خلال أحدى الشركات لترويج الصادرات والتسويق المحلي في ولاية بافاريا الالمانية، بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية،  ليستفيد منه ممثلي الشركات والمختصين من قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير والمهتمين بالتحديث والاستثمار في الآلات والمعدات الأخرى من مصر والأردن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المخلفات الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تكنولوجيا الطاقة تدوير المخلفات

مواد متعلقة

وزارة البيئة تطلق من الإسكندرية حملة كبرى لتطهير قاع البحر بالميناء الشرقي

كيف غيرت “حياة كريمة” ملامح الواحات البحرية بمحافظة الجيزة

إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر

زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية بـ 6 أكتوبر

حدث استثنائي.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تنسيق شامل بين الفنادق والجهات التنفيذية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر

الجيزة تبدأ تعليق لافتات التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي في جميع المواقف

الجيزة تحدد أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية